Planquadrat: Führerschein-Neuling mit 197 km/h geblitzt

14 Unfälle mit 15 Personen passierten im Burgenland über die Osterfeiertage, einen Verkehrstoten gab es zum Glück nicht. Wohl aber waren zahlreiche Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs: Über das gesamte Wochenende wurden allein im Burgenland über 5.200 Raser geblitzt. Insgesamt kam es zu 18 Anzeigen wegen Alkohols am Steuer, 12 Führerscheine wurden an Ort und Stelle abgenommen.

Am Dienstag zog die Landesverkehrsabteilung Burgenland Bilanz über die jüngste Schwerpunktaktion am Karsamstag, bei der insgesamt 64 Beamte im Einsatz waren. 830 Fahrzeuglenker wurden kontrolliert, 761 Alkomat- beziehungsweise Akovortests wurden durchgeführt. 7 kontrollierte Lenker hatten über 0,8 Promille Alkohol im Blut, ihnen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Der höchste Alkoholwert wurde bei einem 32-jährigen Mann aus dem Bezirk Eisenstadt gemessen, er hatte 1,86 Promille Alkohol im Blut. Insgesamt wurden 107 Anzeigen und 233 Organstrafverfügungen ausgestellt, außerdem wurden 210 Radaranzeigen erstattet.