Pkw im Burgenland von Zug erfasst: Lenkerin schwer verletzt

Eine Pkw-Lenkerin ist am Donnerstag bei der Kollision mit einem Zug in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) schwer verletzt worden. Kurz vor 8.30 Uhr wurde ihr Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Personenzug erfasst. Der genaue Unfallhergang war laut Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) vorerst noch unklar.

Die Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen. Ihr Hund, der mit ihr im Auto war, überlebte den Unfall nicht.