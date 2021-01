Piringsdorf: Gefahrengut-Lkw stand in Flammen

Zu einer Sperre der Bundesstraße B50 ist es am Montagvormittag in Piringsdorf (Bezirk Oberpullendorf) gekommen. Ein Gefahrenguttransporter des Umweltdienstes Burgenland (UDB) war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Reidl schildert dem KURIER den Einsatz: „Der Fahrer – er war in Richtung Oberpullendorf unterwegs – bemerkte in der Ortschaft, dass Rauch aus dem Fahrzeug steigt.“ Der Lenker hielt sofort an und versuchte, mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen. Doch das sei ihm nicht mehr gelungen.