Pinkafeld: Eine (Zucker-)Bäckerei schreibt Geschichte

"Spezielle Mischung"

„Was uns ausmacht, ist diese spezielle Mischung“, sagt Veronika Träger. Denn so wie auch sie, haben und hatten auch ihre Verwandten neben der Leidenschaft für das Backen auch noch andere Begabungen, die sie beruflich nutz(t)en. Veronika Träger selbst ist studierte Kunsthistorikerin, zuletzt arbeitete sie im Museum für angewandte Kunst in Wien. Bruder Wolfgang leitet an der Technischen Universität Wien eine Materialprüfanstalt, Schwägerin Sarah Wagner führt einen Kindergarten in Wien.

Geboren am 200.Jahrestag

Als Veronika Träger just am 200. Jahrestag der Firmengründung – am 1. November 1980 – geboren wurde, war ihr die Liebe zum Betrieb offenbar in die Wiege gelegt. Auch wenn sie zunächst ihre zweite Leidenschaft, jene zur Kultur, zum Beruf gemacht hat. „Ich bin dann schrittweise in den Betrieb zurückgekommen.“ Im Buch schildere sie die Familiengeschichte aus ihrer Sicht. Köberl hat den historischen Hintergrund parat. Dazu werden Backrezepte „serviert“.

Den Grundstein für die heutige Café-Konditorei legte Johann Georg Träger, der aus dem Vogtland (heutiges Bayern) stammte. Fünf Jahre war er nach seiner Gesellenprüfung auf Wanderschaft, bis er 1780 nach Pinkafeld kam. Mit im Gepäck hatte er Rezepte für allerhand (süße) Köstlichkeiten. Eines davon dürften die begehrten Preßburger Kipferl gewesen sein, die auch heute noch im Betrieb gebacken werden. Am 1. November 1780 eröffnete er seine Bäckerei. Sein Sohn Tobias übernahm das Geschäft, er war zudem von 1837 bis 1839 Marktrichter in Pinkafeld – „vergleichbar mit dem heutigen Bürgermeister“.