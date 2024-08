"Picture On": Jubel am Festival, Planquadrat am Abreisetag

Bei bestem Hochsommerwetter und vollkommen friedlich ist am Wochenende das "Picture On" -Festival im südburgenländischen Bildein über die Bühne gegangen.

Es spricht wohl für den Kultstatus des erneut restlos ausverkauften Festivals, dass der größte Name im Programm im Vorfeld gar nicht angekündigt war. Als Überraschungs-Headliner standen am Freitag dann plötzlich die Chartstürmer von Bilderbuch auf der Bühne vor dem Kirchturm. Der umjubelte Auftritt war aber nur eines von vielen Highlights dieses Wochenendes.

Bilderbuch am Picture On Festival Bildein 2024

Neben weiteren internationalen Größen aus ganz verschiedenen Stilrichtungen wie Wolfmother , The Sweet und Soulfly wurde wieder ein buntes Rahmenprogramm geboten. Der musikalische Dorfspaziergang mit dem Bürgermeister , das Morgen-Yoga oder das Baden in der Pinka unterstrichen die Alleinstellungsmerkmale des vergleichsweise kleinen Festivals in der Grenzgemeinde.

Literatur und Rock'n'Roll

Der burgenländischen Literatur wurde am diesjährigen Picture On besonders viel Platz eingeräumt. So präsentierte etwa Bestsellerautorin Martina Parker ihren neuen Gartenkrimi "Eintunkt" mit einer speziellen Show am Freitag, während am Samstag das "Anschiffen" am Programm stand. Dabei sprang Journalist Wolfgang Millendorfer für Johanna Sebauer ein, die kurzfristig absagen musste.