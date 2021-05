Pflegerin wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht

Heute, Montag, muss sich eine 50-jährige Pflegerin wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung vor einer Einzelrichterin am Landesgericht Eisenstadt verantworten.

Die Beschuldigte soll laut Anklage im Herbst 2020 den in ihrer Aufsicht stehenden Pflegebefohlenen unbeaufsichtigt gelassen haben.

Die Pflegerin, so der Vorwurf, soll den Patienten etwa 20 Minuten im Badezimmer alleine gelassen haben. In dieser Zeit soll, von der Pflegerin unbemerkt, 65 Grad heißes Wasser in die Badewanne, in der der Patient lag, geflossen sein.

Der Mann erlitt Verbrennungen zweiten Grades, an denen er schließlich starb.