Pflanzenkohle aus Biomasse bindet tonnenweise CO2

Jetzt wird die Produktion auf einen industriellen Maßstab ausgebaut. Mit einer Investition von 7,3 Millionen Euro sollen künftig rund 2.000 Tonnen Pflanzenkohle pro Jahr produziert und so 3.000 Tonnen CO 2 gebunden werden. Zur Einordnung: Das ist in etwa der Jahresausstoß von 330 Personen (9 Tonnen pro Kopf und Jahr).