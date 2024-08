Pet to Pet verzeichnet Rückgang bei recycelten Flaschen

Die PET to PET Recycling Österreich GmbH mit Sitz in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat im ersten Halbjahr 2024 bisher 16.071 Tonnen Getränkeflaschen recycelt.

Im Vergleich zum Vorjahr (17.755 Tonnen) bedeutet das einen Rückgang von neun Prozent . Die Gründe dafür sieht Geschäftsführer Christian Strasser im starken Kostendruck in der Industrie, in der Inflation und im hohen Preisniveau . Nach wie vor seien Recyclate deutlich teurer als Neuware.

PET to PET Geschäftsführung Thomas Billes und Christian Strasser (v.l.n.r.)

Das hohe Preisniveau sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage nach gebrauchten PET-Getränkeflaschen weiterhin groß sei, hielt Strasser in einer Aussendung fest. Das recycelte Material komme nicht nur in Flaschen, sondern auch in Textilien oder Folien zum Einsatz. Dass Neuware billiger sei, wirke aber einer "gut funktionierenden Kreislaufwirtschaft entgegen", betonte der Geschäftsführer.