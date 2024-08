Der Kämpfer gegen Rot-Blau ist zurück

In diesem Fall ist die Nummer zwei bekannter als die Nummer eins. Die burgenländische Landesliste der KPÖ für die Nationalratswahl wird von der gebürtigen Oberwarterin Miriam Herlicska angeführt, gleich dahinter steht der Eisenstädter Arnold Paukowitsch.

Wem der Name Paukowitsch auf die Schnelle nichts sagt: Der heute 30-Jährige schaffte es im Juni 2015 in die nationalen Nachrichten, als er als Aktivist der „Offensive gegen Rechts“ in die Verkündung der rot-blauen Koalition durch Hans Niessl (SPÖ) und Hans Tschürtz (FPÖ) platzte und lautstark „gegen diese rechte Hetze, die jetzt im Burgenland stattfindet", protestierte.