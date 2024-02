Personalstreit im Vorstand der Raaberbahn beendet

Der Streit zwischen Österreich und Ungarn in Sachen Raaberbahn ist vorerst beendet. Die ehemalige Leiterin der österreichischen Zweigniederlassung der Raaberbahn, Hana Dellemann, und die Raaberbahn AG haben sich in der vergangenen Woche "außergerichtlich auf ein Ende der Zusammenarbeit geeinigt", teilte das Klimaschutzministerium am Freitag mit.

Die vom Klimaschutzministerium eingebrachte Klage gegen die "grundlose Abberufung von Dellemann ist damit gegenstandslos und wird von der österreichischen Seite zurückgezogen".