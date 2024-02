Drei Gesellschaften der Landesholding suchen Chefs

Die LIB, die mit ihren Tochterfirmen für Bauprojekte des Landes zuständig ist, braucht einen Nachfolger für Gerald Goger , der die Karriereleiter hinaufgeklettert ist und nun gemeinsam mit Hans Peter Rucker an der Spitze der Landesholding steht.

Auffallend: Goger ist Universitätsprofessor für Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik an der TU Wien mit Erfahrung auch bei einer großen Baugesellschaft. Wer ihm in der LIB nachfolgt, muss aber nicht einmal verpflichtend ein Studium absolviert haben. Es reichen „ausgeprägte bautechnische und bauwirtschaftliche Fachkenntnisse sowie betriebswirtschaftliche Kenntnisse“.

In der Wirtschaftsagentur, Förderarm und Betriebsansiedler des Landes, wird sich der amtierende Geschäftsführer Michael Gerbavsits wieder bewerben. In der Forschungs- und Innovations GmbH mit Sitz in Güssing ist derzeit Martin Zloklikovits Geschäftsführer.