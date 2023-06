Landesholding muss heuer keine Sonderdividende abliefern

308 Millionen Euro wurden im Vorjahr investiert. Den Löwenanteil sicherte sich die Burgenland Energie, 174 Millionen Euro flossen in die „Energiewende“ – die rote Landesregierung hat das ehrgeizige Ziel ausgegeben, bis 2030 müsse das Land energieautark sein. Zweiter großer Investor unter dem Holdingdach war die in Gesundheit Burgenland umgetaufte Krankenanstaltengesellschaft. 50 der 69 Millionen Euro waren für den Neubau des Krankenhauses Oberwart reserviert, der ab Mai 2024 bezogen werden soll. In Summe kostet das neue Spital etwas über 200 Millionen Euro. Apropos Spitäler: Am kommenden Dienstag soll der neue kaufmännische Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland präsentiert werden, kündigte Doskozil auf KURIER-Nachfrage an. Ende Februar hatte man sich einvernehmlich von Hubert Eisl getrennt, seither führt der medizinische Geschäftsführer Stephan Kriwanek allein die Krankenanstaltengesellschaft.

„So viel zur Holding als Blackbox“, sagte Doskozil am Ende der Bilanzpräsentation in Anspielung auf Vorwürfe der Opposition. Eine Broschüre mit „Zahlen, Daten, Fakten“ gehe an alle Haushalte. „Wir veröffentlichen diese Zahlen gerne“, ergänzte Rucker, denn Holdings anderer Bundesländer stünden bei Weitem nicht so gut da. Die Opposition überzeugt das nicht. „Der rote Schuldenberg wächst weiter“, konstatiert die ÖVP. Die Grünen fordern, das Fragerecht im Landtag müsse auch die Holding umfassen.