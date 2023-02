Passionsspiele wählen neuen Vorstand und spenden Reinerlös der Aufführungen

Die Passionsspiele Sankt Margarethen, die alle fünf Jahre im Römersteinbruch stattfinden, geben den Reinerlös der Aufführungen traditionell an Bedürftige weiter. 50.000 Euro gehen diesmal an Hilfsprojekte im In- und Ausland, darunter an zwei Projekte in Uganda (Bau eines Kindergartens und eines Backofens für eine Schule).