Ländliche Struktur im Burgenland ist Vorteil bei Mülltrennung

Neun von zehn Menschen in Österreich trennen ihren Müll, das zeigt eine neue Studie im Auftrag des Sammel- und Verwertungsunternehmens ARA. 30 Prozent der Befragten gaben an, mehr Müll zu trennen als noch vor vier Jahren. Allen voran die Burgenländer mit einem Plus von 43 Prozent, gefolgt von den Oberösterreichern mit 35 Prozent.

Als wichtigste Gründe für den Aufschwung, den die Mülltrennung derzeit erlebt, wurden der Klimaschutz, die einfacheren Sammelsysteme und die bessere Information angegeben.