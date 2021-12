Neustart im „Neusiedler“: Pannonische Burger in der Weinbar

Von außen sieht das „Neusiedler“ noch so aus, wie man es in der Stadt seit Jahrzehnten kennt. Aber innen ist seit wenigen Wochen alles anders. Die altehrwürdige Bar im Zentrum Neusiedls hat von ihren neuen Betreibern eine Verjüngungskur verpasst bekommen – sowohl optisch, als auch was das Angebot betrifft.

Seit März 2020 stand das Lokal leer, jetzt wollen der Breitenbrunner Baptist Niessl, seine aus den USA stammende Frau Lena Mattson und ihr zehnköpfiges Team der Institution neues Leben einhauchen.

Die grellen Farben fallen im neuen „Neusiedler“ als erstes auf. Die vormals mit dunklem Holz vertäfelten Wände erstrahlen jetzt grellgelb und orange. Der moderne Look wurde gemeinsam mit einer Innenarchitektin erarbeitet.