Pannoniabahn wegen Wartungsarbeiten gesperrt

Die burgenländische Pannoniabahn ist in der kommenden Woche auf der Strecke zwischen Neusiedl am See und Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gesperrt. Grund dafür sind Wartungsarbeiten, teilten die ÖBB am Dienstag mit.

Die Sperre wird voraussichtlich von Montag bis Freitag dauern. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Dieser wird täglich von 8.20 bis 15.00 Uhr zur Verfügung stehen.