Paar nach Kindesentziehung in der Steiermark gefasst

Ein Ehepaar, das seinen Sohn am Dienstagabend in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) der Obhut des Jugendamts entrissen hatte, ist noch in der Nacht auf Mittwoch in Graz festgenommen worden. Der Zw√∂lfj√§hrige konnte wieder dem Jugendamt √ľbergeben werden, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark.

Einsatz f√ľr Spezialeinheit

Das Kind war dem 45-j√§hrigen Serben und seiner 42-j√§hrigen Frau aus √Ėsterreich abgenommen worden und es habe ein aufrechtes Ausfolgeverbot bestanden. Dienstagabend holten sie ihn jedoch aus der Einrichtung im S√ľdburgenland. Das Paar fl√ľchtete dann mit dem Sohn in Richtung Steiermark und konnte kurz nach 1 Uhr in Graz von der Spezialeinheit "Schnelle Interventionsgruppe" (SIG) aufgegriffen werden.

Die Eltern wurden festgenommen. Das Kind sei wohlauf und wurde wieder dem Jugendamt √ľbergeben.