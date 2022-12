Einbruch: „300.000 Euro hätte ich aber nicht mitgenommen“

Es sind zwei „schwere Jungs“ die am Dienstag von Justizwachebeamten in den Gerichtssaal am Landesgericht Eisenstadt gebracht werden. Den Angeklagten aus Ungarn, 41 und 35 Jahre alt, wird schwerer gewerbsmäßiger Diebstahl durch Einbruch zur Last gelegt.

Die Aufnahme der Personalien – meist eine Angelegenheit von wenigen Minuten – zieht sich in die Länge. Schwer zu klären ist die Frage der Vorsitzenden des Schöffensenats, Richterin Karin Lückl, wann der 41-jährige Erstangeklagte wegen seiner mehrmaligen Verurteilungen aus der Haft entlassen wurde. „Ich hab mein halbes Leben im Gefängnis verbracht“, beteuert der Beschuldigte. Er habe keine Arbeit gefunden, aber seine Familie ernähren müssen.