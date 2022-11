Bezirk Oberpullendorf: Einbrüche in drei Sportstätten

Im Bezirk Oberpullendorf hatten es Kriminelle in den vergangenen zwei Wochen auf Sportstätten abgesehen. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, wurden in der Zeit von Anfang November bis zum vergangenen Wochenende in die Sportplatzkantine in Kroatisch Geresdorf, den Klubraum des Tennisvereines in Horitschon und in das Vereinsgebäude des SC Kroatisch Minihof eingebrochen.

In der Gemeinde Nikitsch schlugen die unbekannten Täter zwei Mal zu: In der Sportplatzkantine in Kroatisch Geresdorf wurde ein Doppelflügelfenster aufgebrochen und mehrere Packungen Zigaretten mitgenommen. In Kroatisch Minihof haben Einbrecher die Eingangstüre des SC-Vereinshauses aufgebrochen und aus einer Handkasse 100 Euro mitgenommen.

Täter hinterließen Spuren

Auch im wenige Kilometer entfernten Horitschon wurde beim Tennisvereinsgebäude ein Fenster aufgebrochen und aus zwei Kassen etwa 100 Euro gestohlen. Tatortbeamte des Bezirkskriminalkommandos konnten an allen drei Tatorten Spuren sicherstellen, die Spuren werden nun ausgewertet.

Ein Zusammenhang der Taten ist möglich, heißt es von der Polizei, die Kriminalbeamten ermitteln.