OSG hat im Vorjahr 116 Millionen Euro in Neubau investiert

KURIER: Die OSG befindet sich seit Jahren in einem starken Aufwärtstrend. Wird sich diese Entwicklung fortsetzen?

Alfred Kollar: Wir gehören im Bereich Neubau bereits zu den besten drei gemeinnützigen Wohnbauträgern in Österreich, beim Verwaltungsbestand sind wir unter den besten zehn Prozent. Das sind für einen – im Vergleich zu den anderen – relativ jungen Bauträger in einem kleinen Bundesland tolle Zahlen. Was sich abzeichnet: Die Entwicklung wird auf hohem Niveau weitergehen. Für 2020 haben wir schon Aufträge im Ausmaß von rund 70 Millionen Euro vergeben. Das Bauvolumen war 2018 mit 116,4 Millionen Euro so hoch wie nie zuvor.

KURIER: Die Anzahl der von der OSG verwalteten Wohnungen hat sich seit Ihrem Amtsantritt von 5.000 auf 15.000 verdreifacht. Hat sich dadurch der Aufgabenbereich der Genossenschaft verändert?

Kollar: Alles was wir bauen, übernehmen wir in den zweiten Geschäftszweig, in die Verwaltung. Deshalb brauchen wir auch laufend neue Mitarbeiter und diese wiederum mehr Platz. Der aktuelle, 55 Jahre alte Standort platzt aus allen Nähten und wurde bereits vier Mal erweitert – mehr geht einfach nicht.

KURIER: Gibt es schon Pläne für die Nachnutzung der aktuellen und ab Ende 2020 ehemaligen Zentrale in der Rechten Bachgasse?

Kollar: Natürlich gibt es schon Überlegungen, aber noch keine konkreten Pläne, weil wir ja noch rund 1,5 Jahre Zeit haben. Einerseits gibt es Anfragen aus dem gewerblichen Bereich für Büros, andererseits wäre aufgrund der Barrierefreiheit auch eine Pflege- oder Betreuungseinrichtung denkbar. Ob wir verkaufen oder vermieten ist ebenfalls noch offen.