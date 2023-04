35 Jahre Alfred Kollar bei der OSG: "Landespolitik war ein Thema"

Wenn man sich die Finger von Alfred Kollar genauer ansieht, dann ist keiner davon wirklich gerade. Es sind eigentlich nicht die Finger eines Juristen. Es handelt sich um Überbleibsel aus einer Zeit, in der Kollar als Tormann in Großpetersdorf zwischen den Pfosten stand. Die Spiele waren rau, die Zweikämpfe hart geführt und der junge „Fredi“ öfters verletzt und bei der verordneten Schonung für die Heilung zu ungeduldig.

Der Vater war Maurer, die Mutter Hausfrau, Sohn Alfred studierte Jus. Als er sein Gerichtsjahr gerade absolviert hatte, suchte man bei der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft einen raschen Ersatz für den Firmenjurist, der in Richtung BUWOG abgewandert war. Kollar heuerte in Oberwart an, mit 19. April 1988 trat der Großpetersdorfer in die „OSG-Familie“ ein.