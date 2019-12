ÖVP will „Burgenländer-Quote“ bei den Medizin-Aufnahmetests

Kurt Kleinl ist ein Mediziner mit Leib und Seele. Aber ob der 57-jährige Kinderarzt und Kinder- und Jugendpsychiater tatsächlich bis 65 als Kassenarzt durchhält, steht in den Sternen. 380 Patienten hatte er in der abgelaufenen Woche in seiner Ordination in Mattersburg zu betreuen; am Freitag waren es gut 70. Auf dem Papier war seine Ordination von 8 bis 12 Uhr geöffnet, tatsächlich aber von 7.30 bis 13.30 Uhr. „Die ganze Verwaltungsarbeit muss ich am Wochenende oder im Urlaub erledigen“, sagt Kleinl.

In seiner Freizeit kümmert sich Kleinl um einen anderen „Patienten“ – den Ärztemangel und wie man ihn lindern könnte. Er kandidiert bei der Landtagswahl im Bezirk Eisenstadt Umgebung ( Kleinl wohnt in Schützen/Gebirge) auf einem hinteren Platz für die ÖVP.