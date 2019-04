ÖVP ortet Verfassungsbruch, für SPÖ ist diese Kritik „haltlos“

Von Osterfrieden ist angesichts der aktuellen Diskussion rund um den Zugriff des burgenländischen Landesrechnungshofes (BLRH) auf das Buchhaltungssystem des Landes ( SAP) in Eisenstadt nichts zu bemerken. ÖVP-Chef Thomas Steiner rückte gemeinsam mit Christoph Wolf, seines Zeichens Obmann des Prüfungsausschusses, am Karfreitag aus, um in der Causa eine Woche vor dem von der Opposition beantragten Sonderlandtag am Donnerstag Druck auf die Landesregierung zu machen.