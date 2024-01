ÖVP kämpft gegen "Heckenschützen" und "Doskommunismus"

Namentlich genannt wurde vom Kanzler nur FPÖ-Chef Herbert Kickl, dem Nehammer vorwarf, "einfache Lösungen für komplexe Themen" zu präsentieren. "Kickl tut sich da hervor". „Er war selbst einmal Innenminister. Nichts davon, was er verspricht, hat er eingehalten.“ In seiner Zeit als Innenminister habe Kickl doppelt so vielen afghanischen Staatsbürgern Asyl gewährt, wie der jetzige ÖVP-Innenminister Gerhard Karner.

➤ Lesen Sie mehr: Sagartz` Heimkehr ist heikler als gedacht

Sagartz` Rede bot Bekanntes: Der ÖVP-Chef, der seit 2020 im EU-Parlament sitzt, heuer bei der EU-Wahl aber nicht mehr kandidiert, arbeitete sich wieder einmal am mit absoluter Mehrheit regierenden Landeshauptmann Doskozil ab. „Er spaltet, er streitet, er zentralisiert und spielt die Menschen gegeneinander aus.“ Ein Staat, in dem alles diktiert und vorgeschrieben wird, „das ist nicht der Wettbewerb der besten Ideen, den wir im Sinn haben. Wir stehen für Wahlfreiheit und gegen rote Zwangskonzepte.“

Das "schlimmste Beispiel dafür ist die Baulandsteuer", wetterte Sagartz. Sie sei ein "Angriff auf alle, sie sich was erarbeiten. Das müssen wir gemeinsam abwehren. Denn die Fleißigen dürfen nicht die Dummen sein".