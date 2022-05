ÖVP-Dringlichkeitsantrag im Landtag rund um die Burgenland Energie

Die ÖVP will das Thema „Rebranding“ der Energie Burgenland zu Burgenland Energie nicht und nicht abhaken. Für die Landtagssitzung am Donnerstag haben ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz und Klubchef Markus Ulram gestern einen Dringlichkeitsantrag eingebracht.

„Jeder Euro, der in diese sinnlose Namensänderung geflossen ist, ist ein Euro zu viel“, meint Sagartz. Die Burgenland Energie hat Mehrkosten in Abrede gestellt und will die ÖVP klagen.