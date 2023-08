ÖVP-Chef im Interview: "Doskozil ist ein Drüberfahrer"

Eines hat Christian Sagartz sicher nicht: zu wenig zu tun. Als ÖVP-Landesparteiobmann und EU-Abgeordneter in Brüssel hatte er in den vergangenen Jahren eine Doppelrolle inne. Einer neuerlichen Kandidatur bei der EU-Wahl 2024 hat er bereits eine Absage erteilt, er will sich voll auf das Burgenland und die bevorstehende Landtagswahl 2025 konzentrieren.

Einen Vorgeschmack darauf gab es am Donnerstag: Da kündigte Sagartz gemeinsam mit FPÖ-Chef Alexander Petschnig an, sich in der Causa FMB an die EU zu wenden.