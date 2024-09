ÖVP Burgenland für Verbleib Nehammers an Parteispitze

Das Ziel, Erster zu werden, habe man verfehlt, die ÖVP habe bei der Nationalratswahl am Sonntag aber "ein solides Ergebnis" erzielt, sagte Burgenlands ÖVP-Obmann Christian Sagartz am Montag nach der Sitzung des Landesparteivorstandes in Eisenstadt.

Spitzenkandidat Karl Nehammer solle deshalb trotz der Verluste Parteichef bleiben, bekräftigte Sagartz.