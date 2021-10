Öko-Pionier formt Modellregion für grünen Strom

Die zehn Gemeinden von „Act4Energy“ sind auch am „Solar.One“ beteiligt. „Alle beteiligten Gemeinden haben Weitblick an den Tag gelegt: Die Kommunalsteuer aus diesem Gebäude wird auf alle aufgeteilt, das Kirchturmdenken hat aufgehört“, meint Schneemann.

Durch den Erfolg des Projekts gebe es auch immer mehr Anfragen aus anderen Regionen, die ebenfalls auf erneuerbare Energie und dezentrale Stromnetze setzen wollen. „Wir haben hier auf der grünen Wiese begonnen, dadurch können wir anderen zeigen, wie es am besten funktioniert und wo man beginnt – so können Ziele schneller umgesetzt werden“, meint Schneemann. Das nächste große Projekt befindet sich gerade in der Umsetzung: der Ökoenergiepark „Solar.two“ in Ollersdorf.

Gemeinsam mit dem Förderverein Südburgenland Plus entwickelte Schneemann das Projekt NAMOB (NAchhaltige MOBilität für die Gemeinden der Zukunft). Ziel ist es, ein Angebot zu schaffen, um Elektromobilität für alle Interessierten erlebbar zu machen.

Dazu entsteht im Ökoenergiepark ein eigener Pavillon, in dem sich Interessenten über Elektroautos aller Marken informieren können. „Man muss die Leute in die Autos bringen, um die E-Mobilität zu stärken. Der Vorteil bei den Elektroautos ist klar: Sie bringen fast die gesamte Energie auf die Straße; ein Verbrennungsmotor hat einen viel geringeren Wirkungsgrad“, sagt Schneemann. Vor allem wenn schon mit einer Fotovoltaikanlage Strom erzeugt wird, rechnen sich die E-Autos. „Über diese Vorteile wollen wir im ‚Solar.Two‘ aufklären“, so der Energie-Pionier.

Bei der Forschung und Entwicklung würde es rasante Fortschritte geben, wie etwa bei den Stromspeicher-Lösungen. Andreas Schneemann: „Wir müssen bei der Umsetzung unbedingt Geschwindigkeit zulegen, sonst werden wir die Klimaziele nicht erreichen.“