Salzwasser und Fotovoltaik als Notfallplan beim Blackout

Wenn das Licht ausgeht bei einem großflächigem Stromausfall, gibt es nur wenige Gemeinden, die darauf vorbereitet sind. Viele Kommunen würden sich mit Dieselstromaggregaten auf diese Situation vorbereiten. „Wir wollten einen innovativeren Weg gehen“, sagt Ollersdorfs Bürgermeister Bernd Strobl, ÖVP.

Gemeinsam mit der Firma Energie Kompass von Andreas Schneemann setzt die Gemeinde schon seit einigen Jahren Fotovoltaikprojekte um. „Wir sind auch bei der Dichte an Anlagen an achter Stelle in Österreich“, sagt Strobl. Um diese Energie für Notfälle zu speichern, hat die Gemeinde jetzt einen Salzwasserspeicher angeschafft. „Wir haben 25.000 Euro investiert und nun einen absolut sicheren und umweltfreundlichen Speicher für unsere kritische Infrastruktur“, sagt Strobl.