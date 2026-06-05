Basketball-Bundesliga: Doppelter Ärger vor entscheidendem Finale

Die Entscheidung um den Meistertitel in der Basketball-Superliga fällt am Samstag in Kapfenberg (18 Uhr, live auf ORF Sport+). Nach dem 88:80-Erfolg der Bulls am Donnerstagabend in Oberwart steht es in der Best-of-five-Finalserie 2:2. Damit haben die Gunners auch ihren zweiten Matchball vergeben und müssen nun auswärts um den dritten Meistertitel in Folge kämpfen.

Noch bevor der Ball im entscheidenden fünften Spiel in die Höhe geworfen wird, sorgt allerdings die Ticketvergabe für Unmut im Oberwarter Lager. Der Gunners-Fanclub „Blue-White Gunfire“ kritisierte am Freitag auf Facebook die aus seiner Sicht fehlenden Informationen darüber, wie viele Eintrittskarten den Gästefans zur Verfügung stehen werden. Fanclub fordert rasche Klarheit Für die Anhänger geht es dabei nicht nur um einzelne Eintrittskarten. Der Fanclub will Busfahrten nach Kapfenberg organisieren und benötigt dafür ein verbindliches Kontingent. Ohne Klarheit darüber, wie viele Fans tatsächlich in die Halle dürfen, sei eine seriöse Planung kaum möglich.

„Während von einer gemeinsamen Basketball-Familie in der Liga gesprochen wird, fehlen bis heute klare Informationen darüber, welches Kartenkontingent den Gästefans tatsächlich zur Verfügung stehen wird“, schrieb der Fanclub. Von den Kapfenberg Bulls und der Basketball-Superliga werde daher eine rasche und verbindliche Auskunft erwartet. So reagiert die Liga Zur Ticketfrage meldete sich auf KURIER-Anfrage auch die Liga zu Wort. Geschäftsführer Albert Handler erklärte, er habe bereits zwischen den Vereinen vermittelt. Laut einer mündlichen Zusage von Michael Schrittwieser werde dieser direkt Kontakt mit Oberwart aufnehmen. Die Ticketvergabe sowie die Festlegung möglicher Gästekontingente liege jedoch in der Verantwortung des veranstaltenden Klubs Kapfenberg Bulls, weshalb die Basketball Superliga dazu keine Auskunft erteilen könne.

Die Nachfrage nach Karten dürfte groß sein. Die Oberwarter Halle war beim vierten Finalspiel am Donnerstag so gut wie ausverkauft - dank mit genügend Platz für die steirischen Basketballfans. Die Spielstätte in Kapfenberg (rund 1.000 Besucher maximal) ist aber deutlich kleiner als jene in Oberwart (2.200 Maximalkapazität) oder anders gesagt: die Fans der Oberwart Gunners zahlreicher als die bereitgestellten Tickets des Gegners. Für die Oberwarter Fans ist die Situation besonders bitter. Sie könnten ihre Mannschaft bei einem möglichen historischen Erfolg nur eingeschränkt unterstützen. Die Gunners kämpfen um den dritten Meistertitel in Folge. Kapfenberg wiederum könnte als erste Mannschaft einen 0:2-Rückstand in einer Best-of-five-Finalserie noch drehen und am Ende den Titel gewinnen. Zwölf Punkte Vorsprung reichten nicht Aus Oberwarter Sicht hätte es zu diesem Showdown eigentlich nicht mehr kommen müssen. Die Gunners hatten nach den ersten beiden Finalspielen mit 2:0 geführt und damit bereits zwei Möglichkeiten, die Serie für sich zu entscheiden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Basketball Austria/Thomas Werchota Gunners-Topscorer Ian Martinez musste sich am Donnerstagabend der Kapfenberger Übermacht beugen.

Den ersten Matchball vergab Oberwart am vergangenen Samstag mit einer 57:70-Niederlage in Kapfenberg. Im vierten Spiel schien anschließend alles für die Titelverteidigung angerichtet. Vor ausverkaufter Halle führten die Gunners zur Pause mit 54:42 und waren nur noch 20 Spielminuten vom nächsten Meistertitel entfernt. Nach Seitenwechsel änderte sich die Partie jedoch grundlegend. Kapfenberg erhöhte den Druck, Oberwart leistete sich zahlreiche Ballverluste und verlor zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Bulls verkürzten den Rückstand und gingen knapp vier Minuten vor Schluss erstmals in Führung.