Basketballer ohne Platz - ausgerechnet in der Sportstadt Oberwart

1957 wurde in Oberwart der Grundstein für die heutige Basketballverrücktheit gelegt. 68 Jahre später gab es – zumindest kurzfristig – keinen öffentlichen Basketballkorb in der „Sportstadt“. Das ist umso verwunderlicher, als Oberwart dank der Gunners sogar die Basketballhauptstadt Österreichs ist.

In den sozialen Medien ließen daraufhin erzürnte Eltern und andere sport- beziehungsweise basketballaffine Menschen ihrem Unmut freien Lauf. Auch deshalb, weil es in Oberwart durch die Inbetriebnahme des Bildungscampus keine öffentlichen Sportmöglichkeiten mehr gibt – das Areal steht ausschließlich Schülerinnen und Schülern zur Verfügung.

Auf Anfrage des KURIER Anfang der Woche war man sich des Themas bewusst – und man hatte auch direkt eine Lösung parat, zumindest für die Basketballer: Vor wenigen Tagen wurde der Platz vor der alten Volksschule mit zwei Basketballkörben hergerichtet und eine LED-Beleuchtung installiert. Einschränkung: Die Körbe hängen (noch) zu niedrig, zumindest einer sollte auf regulärer Höhe installiert werden.

Und die anderen?

Auch in Sachen öffentlicher Sport am Bildungscampus signalisiert Stadtchef Georg Rosner (ÖVP) Gesprächsbereitschaft: „Es ist wichtig, dass es solche Plätze für die Jugend gibt. Es tut mir selbst auch weh, dass zum Beispiel am Samstagvormittag niemand auf unseren wirklich tollen Sportanlagen zu sehen ist.“