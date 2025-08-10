Von Rivalen zu Partnern: Gunners und Blackbirds starten Kooperation

urgenlands Basketball-Topclubs UNGER STEEL Gunners Oberwart (win2day Superliga) und Haustechnik Güssing Blackbirds (Basketball Zweite Liga) arbeiten künftig eng zusammen. Die Kooperation soll jungen Spielern helfen, sich optimal zu entwickeln.

Über eine Doppellizenz können Talente sowohl in der höchsten Spielklasse als auch in der zweithöchsten Liga eingesetzt werden. Das betrifft auch die österreichischen Nachwuchsmeisterschaften. Mehr Spielpraxis für Talente „Unsere jungen Spieler erhalten in der B2L wertvolle Spielpraxis, während Talente der Blackbirds in der Superliga gefördert werden“, sagt Gunners-Sportdirektor Horst Leitner. Blackbirds-Obmann Sebastian Koch betont: „Wir wollen Strukturen schaffen, von denen vor allem junge Spieler in unserer Region profitieren.“

Das Kooperationsprojekt gilt als erster Schritt hin zu einer landesweiten Ausbildungsstruktur. Langfristig wollen die Gunners eine Basketballakademie Burgenland etablieren – nach dem Vorbild bestehender Modelle in Fußball und Tennis. Vorteile auch für Fans Neben der sportlichen Zusammenarbeit gibt es auch ein Angebot für die Zuschauer: Fans beider Vereine können die Spiele des jeweiligen Partners künftig vergünstigt besuchen.