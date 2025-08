Volles Haus bei Comeback von Basketball-Star Pöltl in Schwechat

Am Mittwoch (19.20 Uhr/live ORF Sport +) ist NBA-Legionär Jakob Pöltl erstmals seit drei Jahren wieder in Österreich in Aktion zu sehen. Der 29-Jährige von den Toronto Raptors hat mit dem ÖBV-Nationalteam in der zweiten Phase der WM-Vorqualifikation gegen Bulgarien den ersten Sieg im Visier, nachdem es zum Auftakt am Samstag in den Niederlanden eine knappe 64:65-Niederlage gesetzt hatte. Das Multiversum in Schwechat, das Platz für 3.000 Besucher bietet, ist fast gänzlich ausverkauft.

"Wir spielen zum ersten Mal seit langem vor einer so großen Kulisse. Ich glaube, die Energie wird Wahnsinn dort", meinte ÖBV-Teamchef Chris O'Shea. "Das kann uns auch durch schlechte Phasen helfen." In den Niederlanden hielten sich die Österreicher dank einer starken Verteidigung um deren Anker Pöltl im Spiel, obwohl gerade im Offensivbereich noch Verbesserungspotenzial besteht. Das weiß auch O'Shea: "Wir sind am Anfang der Quali. Es gibt Luft nach oben". Er habe keine Angst, dass die Würfe in Zukunft nicht besser fallen würden.