Klosterneuburg holt einen Star in die Basketball-Liga

Den Klosterneuburg Dukes ist ein Transfercoup gelungen. Die Niederösterreicher verpflichteten den österreichischen Basketball-Nationalspieler Sylven Landesberg und statteten ihn mit einem Dreijahresvertrag aus. Der 35-jährige Flügelspieler war in der vergangenen Saison bei Al-Ula in Saudi-Arabien aktiv.

Landesberg, dessen Großvater aus Österreich stammt, ist in New York geboren, gewann mit Maccabi Tel Aviv 2014 die Euroleague. Danach war er in Spanien einer der Topscorer. Bei seinem Debüt im Nationalteam 2018 sorgte er für Furore, als er im Spiel gegen Großbritannien 47 Punkte erzielte, davon 40 vor vor Pause.