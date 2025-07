88 Millionen Euro für 4 Jahre: Rekordvertrag für Basketball-Star Pöltl

Jakob Pöltl gehört längst zum Inventar der NBA. Seit 2016 ist der Wiener inzwischen in der besten Basketball-Liga der Welt engagiert, und er hat sich in dieser Zeit vom unbekannten Österreicher zur Fixgröße hochgedient.

Mittlerweile zählt der 29-jährige Österreicher zu den gefragtesten Spielern in der NBA. Das zeigt auch das lukrative Offert, das Jakob Pöltl von den Toronto Raptors unterbreitet wurde.

Mehr als 88 Millionen Euro wird der Center für seine Vertragsverlängerung bis 2030 kassieren. Damit zählt Pöltl, der seinen ersten Profivertrag 2016 bei den Raptors unterzeichnet hatte, zu den Topverdienern in der NBA.

„Ich fühle mich extrem wohl in der Stadt und ich finde, wir haben die besten Fans in der Liga. Ich freue mich, dass alles in trockenen Tüchern ist“, sagte Pöltl. "Ich glaube an das Commitment des Managements und des Teams, dass wir zurück in die Playoffs wollen. Deswegen fühle ich mich mit meiner langfristigen Bindung auch sehr wohl."