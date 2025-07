Jakob Pöltl spielt wieder in Rot-Weiß-Rot

Der NBA-Center von den Toronto Raptors steht im endgültigen Kader für die vier Begegnungen der WM-Vorqualifikation Anfang August gegen die Niederlande und Bulgarien, den der ÖBV am Montag bekanntgegeben hat. Im Aufgebot scheint auch der frühere EuroLeague-Sieger Sylven Landesberg auf.

Die beiden Topspieler werden damit erstmals gemeinsam für Österreich antreten. Die Vorbereitung beginnt am Sonntag in Wien, Pöltl stößt am Montag aus den USA zum Team. Der 29-Jährige hat sich zuletzt mit seinen Teamkollegen im Rahmen der NBA Summer League in Las Vegas auf die neue Saison in der nordamerikanischen Profiliga eingestimmt. Eine Woche trainiert Österreichs bisher einziger NBA-Profi nun noch in Florida, ehe es in der Nacht von Sonntag auf Montag zurück nach Österreich geht.

„Ich freue mich besonders, weil es diesmal eine komplette Phase ist, bei der ich dabei sein kann, das ist wirklich schon lange her“, sagte Pöltl. Sein bisher letztes Länderspiel hat der Wiener am 3. Juli 2022 in Salzburg gegen Zypern (78:49) bestritten, danach musste er das Team aber wieder in Richtung Übersee verlassen. „Wieder vor den heimischen Fans spielen zu können, ist natürlich auch eine coole Sache“, erklärte der NBA-Center, der im Teamcamp „ordentlich Gas geben“ will.