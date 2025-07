Frischer Wind bei den Blackbirds: Sebastian Koch übernimmt Vorsitz

Die bisherige Vereinsführung zieht sich zurück – Karl Baldauf, langjähriger Förderer des Basketballs in Güssing, wird künftig als Ehrenpräsident fungieren.

„Ein riesengroßes Dankeschön an Karl Baldauf, für alles, was er für den Basketballstandort Güssing getan hat“, sagt der neue Obmann Koch. „Ohne sein Engagement gäbe es in Güssing wohl keinen Basketball mehr.“ Nun wolle man den Verein mit vereinten Kräften nachhaltig aufstellen.

Im Zentrum der Neuausrichtung steht eine intensivierte Nachwuchsarbeit. Die Jugendstrukturen sollen ausgebaut und junge Talente gezielt gefördert werden.