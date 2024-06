Nova Rock: So klappt die (stressfreie) Anreise

Von 13. bis 16. Juni wird auf den Pannonia Fields bei Nickelsdorf im Burgenland das Nova Rock-Festival 2024 über die Bühne gehen. 200.000 BesucherInnen werden für den viertägigen Rock-Reigen erwartet. Eine Menge Menschen, die in die Peripherie im Osten Österreichs wollen, also.

Anreise mit den Öffis Für alle, die möglichst stressfrei zum Nova Rock Festival möchten, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, es gibt zahlreiche Angebote mit Zug und Bus. Eigene Nova Rock Sonderzüge der ÖBB verkehren ohne Zwischenstopps zwischen Wien Meidling und Nickelsdorf. Auch nach den letzten Konzerten ist es noch möglich, einen Zug zurück nach Wien zu erwischen. ACHTUNG: Die Sonderzüge fahren NICHT über den Wiener Hauptbahnhof. Hier geht es zum Fahrplan der ÖBB-Sonderzüge (externer Link) Mit einem eigenen ÖBB Nova Rock-Ticket kommt man um 24 Euro von Wien nach Nickelsdorf und zurück. In Verbindung mit dem Klimaticket oder dem Top-Jugendticket kostet das Ticket dann nur 12 Euro. Nach Wien Meidling kommt man von den Bundesländern aus im Stundentakt: Von Salzburg Hbf ist man etwa schon nach 2:18 Stunden in Wien, von Linz schon in 1:08 Stunden und von Graz in 2:30 Stunden. Aus dem benachbarten Ausland (München, Zürich, Prag, Budapest) geht es mit dem Railjet alle zwei Stunden nach Wien.

Shuttlebusse drehen ihre Runden Vom Bahnhof Nickelsdorf kommt man dann mit einem der vielen Shuttle-Busse zum Festivalgelände. Diese pendeln zwischen dem Bahnhof Nickelsdorf, Nickelsdorf Ortsmitte und dem Festivalgelände. Die Fahrtzeiten sind den Zugfahrplänen angepasst. Heißt: Wenn keine Züge mehr Richtung Wien ver­kehren, dann fahren auch keine Shuttles mehr nach Nickelsdorf. Für 12,- Euro im Vorverkauf bzw. 15 Euro vor Ort kann man den Shuttle-Bus für beliebig viele Fahrten zwischen Festivalgelände, Nickelsdorf Ortsmitte und Bahnhof nutzen.

Anreise mit dem Bus aus Wien Wie schon in den letzten Jahren fährt auch heuer wieder ein direkter Busshuttle aus Wien zum Festival. Abfahrt ist beim Busterminal Erdberg bei der U3-Station Erdberg. Zelte, Schlafsäcke und Proviant können im Buskofferraum verstaut werden. Nach den Konzerten geht wieder ein Bus retour nach Wien. HIER gehts zum Fahrplan der Busse (externer Link) Auch aus Eisenstadt und dem Seewinkel können eigene Sonderbusse genutzt werden. Folgende Stationen werden angefahren: Eisenstadt Bahnhof Vorplatz

Eisenstadt Bahnhof Vorplatz

Donnerskirchen (Eisenstädter Str. Höhe Hnr 13)

Purbach (Haltestelle B50 ggü. Kellergasse)

Breitenbrunn Bushaltestelle Nähe Turmmuseum

Winden am See Bushaltestelle am Bauernladen

Jois Bushaltestelle B50 (Nähe Reitschulgasse)

Neusiedl/See Bushaltestelle Hauptplatz (Hartlauer)

Weiden/See Bushaltestelle Raiffeisenplatz/Pointgasse
Bushaltestelle Strandplatz in Podersdorf (an der Promenade 4)

Frauenkirchen Bushaltestelle Kirchenplatz

Mönchhof Bushaltestelle Quergasse

Gols (Seminarhotel Daniel) HINWEIS: Für Hin- und Rückfahrt müssen zwei getrennte Tickets gebucht werden.

Anreise mit dem Auto Das Festivalgelände liegt in der Gemeinde Nickelsdorf im Burgenland und ist direkt über die Ostautobahn A4 erreichbar. Die Autobahnabfahrt Nickelsdorf ist zugleich die Abfahrt zum Festivalgelände und befindet sich kurz vor dem Grenzübergang Nickelsdorf. Obwohl über die Jahre ein Verkehrskonzept erarbeitet wurde - 360 zusätzliche Verkehrszeichen werden aufgestellt - werden Staus zu den Hauptanreisezeiten nicht ausbleiben. Sollte der Andrang sehr groß sein, wird bei Bedarf über die Autobahnabfahrt Mönchhof umgeleitet. Obacht: Beim Knoten Schwechat (A4) gibt es eine Baustelle mit Fahrbahnverengung. Hier ist mit Verzögerungen zu rechnen. Erfahrungsgemäß verteilt sich die Anreise auf mehrere Tage. Der Großteil der BesucherInnen nutzjedoch den Donnerstag für die Anfahrt.

Mit dem Auto bringen lassen Wer nicht selbst mit dem Auto nach Nickelsdorf fährt, aber sich von Eltern oder Bekannten hinbringen lassen möchte, fährt am besten den Sportplatz Nickelsdorf an. Dort wurde eigens ein Parkplatz eingerichtet, von dort geht’s via Shuttle Bus direkt zum Festivalgelände. Eine Zufahrt zum Gelände ist weder bei An- noch bei Abreise möglich.

Tipps vom ÖAMTC Die Pannenhilfe des ÖAMTC ist von Donnerstagvormittag bis Montagmittag am Festivalgelände. Üblicherweise habe das Team am Nova Rock-Wochenende hunderte Einsätze - die meisten bei der Abreise. "Meist fällt es erst knapp vor der Heimreise auf, dass der Autoschlüssel verschwunden ist, oder die Batterie leer", erzählte Andreas Müller vom ÖAMTC. Auch ungewöhnliche Einsätze gebe es immer wieder. So müssten zum Beispiel Leiterwagen, Scheibtruhen, Kühlschränke und Stromaggregate repariert werden. Vereinzelt werde auch bei der Suche nach dem Auto am Parkplatz geholfen. Energieverbrauch reduzieren. Besonders Kühlboxen sollten zeitweise ausgeschaltet werden. Autoradio und Klimaanlage sind ebenfalls Energiefresser.

Den Parkplatz des eigenen Fahrzeugs gut einprägen, alternativ könnte man die Koordinaten am Handy speichern.

Unbedingt Zweitschlüssel mitnehmen und einem Mitfahrenden geben. Aus rechtlichen Gründen darf der ÖAMTC Autos zwar öffnen, damit die Festivalbesucher:innen zumindest ihre Sachen aus dem Fahrzeug holen können, aber nicht starten. Den Schlüssel zum Beispiel mit einem Anhänger leicht wiedererkennbar machen, so kann man ihn bei Verlust beim Funddienst schneller identifizieren.

Bei Verlust des Schlüssels bietet der Mobilitätsclub ein bewährtes Service: Für Mitglieder gibt es wieder den kostenlosen Schlüsselanhänger mit Funddienst-Funktion. Der Anhänger wird mit den Kontaktdaten verknüpft. Findet jemand den Schlüssel, kann er ihn an einem ÖAMTC-Stützpunkt (auch am mobilen Festival-Stützpunkt) abgeben oder einfach in einen Postkasten werfen.