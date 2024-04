Nova Rock & Co.: Musikguru beschwört Wettergott

Ewald Tatar hat entweder einen Blick in den Alten Bauernkalender geworfen oder er lehnt sich weit aus dem Fenster: „Das Nova Rock wird heuer nach drei Jahren wieder einmal trocken sein“, verspricht der wohl bekannteste und erfolgreichste Konzertveranstalter für U-Musik in Österreich.

Auf dem Veranstaltungszettel stehen auch das Butterfly Dance und die Lovely Days im Schlosspark Eisenstadt (5. und 6. Juli), Clam Rock in Oberösterreich (5. Juli), das Frequency Festival in Sankt Pölten (15. bis 17. August) und mehrere Open Airs im Juli in der Wiener Metastadt.

Im Eisenstädter Schlosspark, den Tatar seit 2016 im ersten Juliwochenende bespielt, soll es auch in den kommenden Jahren Freiluftkonzerte geben. Mit den Eigentümern Esterházy stünden die Gespräche vor einem positiven Abschluss, so Tatar. Beim Nova Rock, das fast obligatorisch für eine Abfolge von strömendem Regen und flirrender Hitze steht, gibt es heuer zumindest zwei Besonderheiten.

Geklappt hat es natürlich auch bei der Premiere des Nova Rock vor fast 20 Jahren: Am zweiten Tag, so erzählte Tatar einmal in einem Interview, stand das Festival damals nach heftigen Regengüssen am Rande des Abbruchs. Das Gelände versank im „Gatsch“ , keiner durfte mehr rein. Über Nacht wurden von Bauern der Region zig Tonnen Stroh herangekarrt und das Gelände so „trockengelegt“. Das Festival endete bei strahlendem Sonnenschein.