Nova Rock: 1.000 Gratistickets für Armutsgefährdete

Ein neues Angebot soll den Festivalspaß nun aber auch für ärmere Menschen möglich machen. Veranstalter Ewald Tatar legt in Kooperation mit der Volkshilfe 1.000 Freikarten auf, die an armutsgefährdete Menschen verteilt werden. Inkludiert ist auch die Verköstigung am Festivalgelände. „Dass es gerade in Zeiten der Teuerung für viele Menschen unmöglich geworden ist, Musik bei einem Festival zu erleben, hat mich beschäftigt und motiviert etwas dagegen zu tun“, sagt Tatar.

