Notarztversorgung im Bezirk Güssing ist lückenhaft

Ersatz

Alle seien bemüht, Ersatz zu finden, doch in den vergangenen Wochen habe es vier Fälle gegeben, wo mehrere Stunden kein Notarzt im Bezirk zur Verfügung stand. Bei Einsätzen muss ein Notarzt aus Oberwart oder der Oststeiermark losfahren, „bei Tageslicht können auch die Rettungshubschrauber den Einsatz übernehmen“, meint Polzer.

Laut seinen Angaben habe es bisher zum Glück keine Einsätze gegeben, bei denen in Güssing kein Notarzt im Dienst war. „Da sind wir an einer Katastrophe vorbeigeschrammt“, so Polzer. Auch in anderen Bezirken sei es oft schwierig, Ärzte für bestimmte Dienste zu organisieren. Komplettausfälle wie in Güssing habe es laut Polzer allerdings noch nicht gegeben.

„Wir führen derzeit Gespräche mit der Krages und dem Land, wie wir dieses Problem lösen können“, sagt Polzer. Bei der Krages sieht man das Problem im allgemeinen Ärztemangel. „Der Bedarf an Intensivmedizinern ist in ganz Europa groß. Wir suchen derzeit auch Ärzte, wie fast alle Spitäler“, sagt Krages-Sprecher Leo Szemeliker. Die Pandemie habe die Situation noch weiter verschärft. Auch die Bezahlung sei kein großer Anreiz: Ein Notarzt erhalte 54 Euro Honorar pro Stunde, Ärzte in der Impfstraße würden 150 Euro pro Stunde bekommen. „Wir hoffen, dass es in den nächsten Wochen eine Lösung gibt, wir diskutieren auch eine Erhöhung des Honorars“, sagt Polzer.

Kritik kommt von der ÖVP-Güssing, die das Land in der Pflicht sieht. Das Kernproblem liege darin, dass die Bundesregierung nicht willens ist, den vermeintlichen „Ärztemangel“ endlich zu beseitigen, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Er verspricht, zeitnah Neuerungen zu präsentieren, die zu einer Entspannung der Lage beitragen werden.