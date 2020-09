Nordburgenland: Gedränge in Schulbussen trotz Corona

Der 16-jährige Matthias aus Wimpassing (Bezirk Mattersburg) hat Glück. In seinem Schulbus ist in der Früh nicht viel los. Anders ist die Situation nach der 5. und 6. Schulstufe am Domplatz in Eisenstadt: „Da gibt es immer dichtes Gedränge, jeder möchte einen Platz bekommen. Das war schon immer so“, sagt er. Ein unangenehmes Gefühl hat er trotz Corona nicht. „Ich hätte auch gar keine andere Möglichkeit, um in die Schule zu kommen.“

Beim Verkehrsverbund Ost-Region (VOR), der rund 500.000 Schüler in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und dem Burgenland befördert, haben sich zuletzt die Anrufe besorgter Eltern gehäuft. Das Problem: dichtes Gedränge in Schulbussen in Zeiten von Covid-19. Gerade in den Ballungszentren wie dem Nordburgenland kommt es vor allem zu Schulbeginn immer wieder zu Engpässen, gesteht VOR-Sprecherin Christina Maria Bachmaier ein, aber: „Alles, was Räder hat, ist im Einsatz.“