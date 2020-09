Neusiedler See: Nach RH-Kritik kommt im Frühjahr neues Gesetz

Als hätte der Neusiedler See nicht schon genug Probleme: Sinkender Wasserstand, zunehmende Verbauung des Ufers und jetzt auch noch der Rechnungshof (RH). Wobei dieser in seinem aktuellen Bericht „Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel“ (geprüft wurden die Jahre 2014 bis 2018; Anm.) natürlich nicht den See in die Pflicht nimmt, sondern vielmehr Bund, Land und Nationalparkgesellschaft.