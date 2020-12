Nickelsdorf: Gesuchter verhaftet, Fahrzeug sichergestellt

Doppelter Fahndungserfolg für die Grenzpolizei in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) am Dienstag. Im Zuge der Grenzkontrolle fielen den Beamten zwei afghanische Staatsbürger (30 und 22 Jahre) mit ihrem Fahrzeug bei der Einreise nach Österreich auf. Eine genauere Ermittlung ergab, dass der PKW im November in Wien als gestohlen gemeldet worden war.

Gestohlenes Auto kam aus Budapest

Einer der Männer gab an, dass sie das Fahrzeug in Budapest von einem Bekannten übernommen hätten. Beide wurden auf freiem Fuß angezeigt. Der gestohlene Wagen wird an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Am selben Tag konnte ein albanischer Staatsbürger bei der Einreisekontrolle festgenommen werden. Der Mann war mittels europäischen Haftbefehles gesucht worden und sitzt nun in der Justizanstalt Eisenstadt in Haft.