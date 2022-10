Neusiedl am See: Vizebürgermeister tritt nach Wahlschlappe zurück

An der konstituierenden Gemeinderatssitzung am Mittwochabend werde er nicht mehr teilnehmen, sagt Halbritter. An seiner Stelle soll die bisherige Stadträtin Ingeborg Berger als Vizebürgermeisterin angelobt werden.

Die Nachfolge, was die Leitung der ÖVP Neusiedl am See betrifft, ist noch offen.