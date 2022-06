Neues Kehrgesetz sorgt für billigere Rechnung

In Zeiten von Preissteigerungen und Inflation ist es nicht alltäglich, dass eine Rechnung auch mal billiger ausfällt, als gedacht. So wird es aber höchstwahrscheinlich ab Juli bei den meisten Rauchfangkehrer-Rechnungen sein. Grund hierfür ist die geplante Verringerung der Kehrtermine bei Zentralheizungen (drei Mal statt vier Mal in der Heizperiode), sowie Küchen-, Kamin,- und Kachelöfen (zwei Mal statt drei Mal).

Bessere Emissionswerte

Hintergedanke ist, dass die modernen Feuerstätten nicht nur bessere Emissionswerte aufweisen, sondern auch einen höheren Wirkungsgrad besitzen. Schlussendlich folgt daraus, dass weniger Ruß entsteht und eine Überwachung wie bisher nicht nötig ist. „In der Praxis haben wir gesehen, dass die vier Kehrtermine im Jahr unnötig waren. Wir unterscheiden aber zwischen prüfen und kehren einer Anlage“, erklärt Herbert Baumrock, Innungsmeister der burgenländischen Rauchfangkehrer.

In weiterer Folge wird sich das auch auf die halbjährliche Rechnung auswirken, denn so wird auch weniger Arbeitsentgelt verrechnet. Doch wenn die Rauchfangkehrer nur mehr halb so oft kehren, müssen die 107 Angestellten im Burgenland dann um ihren Job bangen?