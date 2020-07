Neuerungen bei Wohnbauförderung im Burgenland

Ein weiteres Ziel sei die Erhöhung der Sanierungsquote. Der maximal förderbare Betrag für eine energetische Sanierung wird deshalb von 30.000 auf 45.000 Euro angehoben. Die Förderquote der sonstigen Verbesserungs- und Erhaltungskosten im Bereich der umfassenden energetischen Sanierung steigt von 25 auf 50 Prozent.

Um "bodenverbrauchssparendes Bauen" zu fördern, werden die Beträge beim Baulückenschluss von 70 Euro pro Quadratmeter auf 100 Euro erhöht, sagte Dorner. Auch Dachbegrünungen und vertikale Außenbegrünungen werden gefördert.

Grüne begrüßen neue Richtlinien

"Leistbares Wohnen ist ein Thema, welches gerade in Zeiten der Coronakrise noch mehr an Bedeutung gewonnen hat", sagte der Landesrat. Auch zahlreiche Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien in die neuen Richtlinien eingeflossen.