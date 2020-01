Immer weniger Häuslbauer im Burgenland

Das schlägt sich auch auf die Wohnbauförderung durch – in die Förderung von genossenschaftlichem Wohnbau wird etwa viermal so viel Geld investiert, wie in private Eigenheime. Im Jahr 2019 hat das Land 179 Förderwerbern im Schnitt 60.859 Euro genehmigt, in Summe 10,9 Millionen Euro. Für den Bereich des mehrgeschoßigen Wohnbaus hingegen wurde 42,67 Millionen Euro an Wohnbauförderung zugestanden.

Der Trend zum mehrgeschoßigen Wohnbau setzte 2001 ein. Laut der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 der Statistik Austria stieg der Anteil von Wohngebäuden mit mehr als drei Wohnungen innerhalb von zehn Jahren um 75 Prozent an. Eines der besten Beispiele für diesen Trend ist Oberwart. Dort wird an rund 140 Wohneinheiten von diversen Siedlungsgenossenschaften gebaut, wie Amtsleiter Roland Poiger sagt: „ Einfamilienhäuser in Bau kann ich aber an einer Hand abzählen.“