Neuer Schwung für Karussell & Co

Doch während die Zahl der Veranstaltungen sinkt, sind die Kosten gestiegen. Es sind u. a. die hohen Spritpreise, die den Schaustellern zu schaffen machen. „Wir können aber im Gegenzug nicht die Fahrpreise erhöhen, denn sonst kann sich das keiner mehr leisten.“

"Manche trauen sich noch nicht"

Auch Verena Gagers Familie hat – mit ihren Kindern in vierter Generation – einen Vergnügungsbetrieb in Deutschkreutz. Derzeit sind die Gagers am Pfingstkirtag in Forchtenstein vertreten. Zwei Jahre lang seien die Einnahmen weggefallen, sagt Gager, die Berufsgruppensprecherin der burgenländischen Schausteller ist. „Mein Mann ist zum Glück in Pension, mein Schwiegersohn musste sich zur Überbrückung einen Nebenjob suchen.“ Jetzt laufe der Betrieb wieder an, wenn auch zaghaft. „Manche Veranstalter trauen sich noch nicht richtig.“