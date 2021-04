Neue Jagdtrophäe für Bewegungshungrige im Burgenland

In anderen Bundesländern, von Tirol über Salzburg bis Niederösterreich – und sogar in der Bundeshauptstadt Wien – sind sie teilweise begehrte Sammlerstücke unter Wanderfreunden. Nun erhält auch das Burgenland eine eigene Wandernadel. Und zwar auf Initiative der Organisatoren der „24 Stunden Burgenland Extrem Tour“ am Neusiedler See, die jährlich mit bis zu 120 Kilometern Länge Tausende Teilnehmer aus halb Europa anlockt.

Plattform gegründet

„In Wanderschuhe schlüpfen und das Abenteuer vor der Haustüre suchen. Das ist unser Thema, seit 10 Jahren“, sagt Tobias Monte vom „Burgenland Extrem“-Team. Man versuche, ambitionierte Sportler ebenso zu motivieren, wie Freunde geruhsamer Ausflüge. „Heuer zum Jubiläum 100 Jahre Burgenland und 10 Jahre Burgenland Extrem errichten wir eine Plattform für ausgezeichnete Wanderwege.“